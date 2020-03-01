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В Беларуси второй случай заражения коронавирусом

Новости » В мире     01.03.2020 - 16:46
В Беларуси второй случай заражения коронавирусом
Фото: коронавирус (biv.com)

Гражданка Беларуси вернулась из Италии

Второй случай заражения коронавирусом зафиксирован на территории Беларуси. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения республики.

Как отмечается в сообщении, у белоруски из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат.

"Министерство здравоохранения информирует о том, что в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, белорусская гражданка и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что они были непродолжительное время в Северной Италии, они были вызваны в учреждение здравоохранения. Здесь у всех прибывших были взяты тесты и анализы. У двух ее коллег тесты отрицательные.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси подтвердили первый случай коронавируса. Заразился студент, который недавно прилетел из Ирана. Сейчас больной находится в удовлетворительном состоянии. Белорусские власти решили проводить обследование и лабораторную диагностику граждан Ирана, Италии и Южной Кореи, которые будут прибывать в страну.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию 1 марта 29 февраля количество смертей от коронавируса выросло до 2932. На территории Китая зафиксировано 2835 смертей, а количество инфицированных превысило 80 тыс. человек. За пределами Китая зафиксировано 2885 случаев инфицирования.

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