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У Чехії підтвердили перші випадки коронавірусу

Новини » Суспільство     01.03.2020 - 20:29
У Чехії підтвердили перші випадки коронавірусу
Фото (biv.com)

Троє заражених коронавірусом приїхали з Італії

У Чехії зафіксували перші випадки коронавірусу Covid-19, троє заражених приїхали з Італії. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех в неділю, передає Reuters

Повідомляється, що серед заражених двоє чехів і один американський студент, який навчався в Мілані. У всіх інфікованих захворювання протікає в легкій формі. Два випадки зафіксовано в Празі, ще один в місті Усті-над-Лабем.

Чеська Республіка є першою з країн Центральної Європи, в якій зафіксовано коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білорусі підтвердили перший випадок коронавірусу. Заразився студент, який недавно прилетів з Ірану. Зараз хворий знаходиться в задовільному стані. Білоруська влада вирішила проводити обстеження та лабораторну діагностику громадян Ірану, Італії та Південної Кореї, які будуть прибувати в країну.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 березня 29 лютого кількість смертей від коронавірусу виросло до 2932. На території Китаю зафіксовано 2835 смертей, а кількість інфікованих перевищила 80 тис. осіб. За межами Китаю зафіксовано 2885 випадків інфікування.

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