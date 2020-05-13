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Австрия и Германия откроют общую границу с 15 июня

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 10:25
Австрия и Германия откроют общую границу с 15 июня
Иллюстративное фото (twitter.comTheLocal)

В Австрии уже начали смягчать пограничный контроль

Австрия и Германия планируют полностью открыть общую границу между странами с 15 июня. Об этом сообщает АРА.

Отмечается, что уже с пятницы, 15 мая, на границах между странами смягчают пограничный контроль - теперь проверки будут проводиться выборочно. Кроме этого, с сегодняшнего дня открылись некоторые небольшие пограничные переходы между Австрией и Баварией.

Такие договоренности были достигнуты во время разговора между канцлерами Австрии Себастьяном Курцем и Германии Ангелой Меркель. Сегодня, 13 мая, вопрос об открытии границы с Австрией будет обсужден правительством Германии.

Также Курц заявил, что также к тому времени Австрия планирует смягчить пограничный контроль с другими соседними странами.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала странами-членам Шенгенской зоны продлить временные ограничения на несущественные поездки в Европейском союзе еще на 30 дней - до 15 июня. В ЕС отмечают, что ситуация с коронавирусом в Европе остается нестабильной.

Ранее РБК-Украина писало, что Австрия планирует открыть границу с Германией до лета.

Теги Новости Украины АвстрияГерманияграница
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