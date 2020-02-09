В Чехии перевернулся автобус с детьми, десятки пострадавших

В Чехии сегодня, 9 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который перевозил около 70 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktualne.

По данным правоохранителей, водитель двухэтажного автобуса по неизвестным причинам съехал с дороги, после чего транспортное средство перевернулось. На момент инцидента в салоне автобуса находились около 70 детей в возрасте от 15 до 18 лет.

Представители службы по вопросам чрезвычайных ситуаций рассказали, что в результате аварии один человек был тяжело травмирован, 6 - получили травмы средней тяжести, и еще 62 человека получили легкие повреждения.

Отмечается, что на место происшествия отправили автомобили скорой помощи и бригады спасателей из соседних районов. Также на место аварии должен был прибыть вертолет, но ему не удалось сесть из-за непогоды.

Напомним, ранее сообщалось, что в России произошла авария с участием автобуса с украинцами и грузовики. Микроавтобус Mercedes-Benz Vito с украинскими номерами врезался в грузовик МАN. В результате ДТП водитель и двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 5 - получили повреждения.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области утром 6 февраля перевернулся пассажирский автобус. Инцидент произошел вблизи села Болгарка. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое пассажиров.