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В Чехии открыто около 20 дел против причастных к участию в боях на Донбассе против Украины

Автор: Анастасия Рокитна

Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис рассказал, сколько открыто дел против причастных к участию в боях на Донбассе против Украины. По его словам, открыто 20 дел.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова посла в интервью для "Цензор.net".

"По информации чешских правоохранителей, обнародованной в СМИ, вообще в Чехии расследуется около 20 дел, связанных с гражданами этой страны, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне России", - сообщил он.

Ранее Городской суд Праги заочно приговорил к 20 лет 32-летнего гражданина Чехии Мартина Кантора, который воевал на Донбассе на стороне так называемой "ЛНР".

Напомним, в Чехии состоялась масштабная спецоперация, задержали причастных к боям против Украины на Донбассе.

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ДонбассЧехия