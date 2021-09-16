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У Чехії відкрито близько 20 справ проти причетних до участі в боях на Донбасі проти України

Автор: Анастасія Рокитна

Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс розповів, скільки відкрито справ проти причетних до участі в боях на Донбасі проти України. За його словами, відкрито 20 справ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова посла в інтерв'ю для "Цензор.net".

"За інформацією чеських правоохоронців, оприлюдненою у ЗМІ, загалом у Чехії розслідується близько 20 справ, пов'язаних з громадянами цієї країни, які брали участь у бойових діях на Донбасі на стороні Росії", - повідомив він.

Раніше Міський суд Праги заочно засудив до 20 років 32-річного громадянина Чехії Мартіна Кантора, який воював на Донбасі на боці так званої "ЛНР".

Нагадаємо, у Чехії відбулась масштабна спецоперація, затримали причетних до боїв проти України на Донбасі.

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ДонбасЧехия