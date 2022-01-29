В Чехии по ошибке уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице. Начато расследование

Канцелярия президента Чехии Милоша Земана по ошибке уничтожила секретный документ о взрывах во Врбетице в 2014 году. По этому факту полиция начала проверять обстоятельства уничтожения документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Прага" .

В документе содержались данные о причастности к унесшим жизни двух человек и нанесшим огромный финансовый ущерб взрывам агентов российской военной разведки ГРУ.

Секретный документ, в котором фигурируют имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, также связанных с делом о попытке отравления в Великобритании ядом типа "Новичок" Сергея Скрипаля, было уничтожено случайно вместе с некоторыми иными документами.

Об уничтожении документа чешской контрразведкой полиция узнала в ходе проверки соблюдения резиденцией президента режима работы с такого рода данными.