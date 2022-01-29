У Чехії помилково знищили секретний документ про вибухи у Врбетиці. Розпочато розслідування
Канцелярія президента Чехії Мілоша Земана помилково знищила секретний документ про вибухи у Врбетиці у 2014 році. За цим фактом поліція почала перевіряти обставини знищення документа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Прага".
У документі містилися дані про причетність до вибухів агентів російської військової розвідки ГРУ, які забрали життя двох людей і завдали величезної фінансової шкоди.
Секретний документ, в якому фігурують імена двох агентів ГРУ Анатолія Чепіги і Олександра Мішкіна, також пов'язаних зі справою про спробу отруєння у Великобританії отрутою типу" новачок " Сергія Скрипаля, було знищено випадково разом з деякими іншими документами.
Про знищення документа чеською контррозвідкою поліція дізналася в ході перевірки дотримання резиденцією президента режиму роботи з такого роду даними.
Нагадаємо, раніше чеська розвідка встановила, що до вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.
Раніше колишній прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявляв, що ко вибухам боєприпасів на складах у Врбетиці причетні спецслужби Російської Федерації. Інших версій влада Чехії не розглядає.
За його словами, уряд країни переконаний, що до вибухів у Врбетиці причетні саме російські спецслужби. І ті, хто шукає інші причини трагедії, чинить погано.