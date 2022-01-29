ru ua
Сб, 29 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Чехії помилково знищили секретний документ про вибухи у Врбетиці. Розпочато розслідування

Новость на русском →
Субота 29 січня 2022 19:42
У Чехії помилково знищили секретний документ про вибухи у Врбетиці. Розпочато розслідування Фото: президент Чехії Мілош Земан (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцелярія президента Чехії Мілоша Земана помилково знищила секретний документ про вибухи у Врбетиці у 2014 році. За цим фактом поліція почала перевіряти обставини знищення документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Прага".

У документі містилися дані про причетність до вибухів агентів російської військової розвідки ГРУ, які забрали життя двох людей і завдали величезної фінансової шкоди.

Секретний документ, в якому фігурують імена двох агентів ГРУ Анатолія Чепіги і Олександра Мішкіна, також пов'язаних зі справою про спробу отруєння у Великобританії отрутою типу" новачок " Сергія Скрипаля, було знищено випадково разом з деякими іншими документами.

Про знищення документа чеською контррозвідкою поліція дізналася в ході перевірки дотримання резиденцією президента режиму роботи з такого роду даними.

Нагадаємо, раніше чеська розвідка встановила, що до вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.

Раніше колишній прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявляв, що ко вибухам боєприпасів на складах у Врбетиці причетні спецслужби Російської Федерації. Інших версій влада Чехії не розглядає.

За його словами, уряд країни переконаний, що до вибухів у Врбетиці причетні саме російські спецслужби. І ті, хто шукає інші причини трагедії, чинить погано.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія
NEWS
Пенсії в Україні виростуть з березня: на скільки
Пенсії в Україні виростуть з березня: на скільки
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники