В Чехии одобрили скандальную кандидатуру министра юстиции

Президент Чехии Милош Земан назначил нового министра юстиции Мари Бенешову, несмотря на массовые протесты против ее кандидатуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

29 апреля тысячи жителей Чехии вышли на улицы Праги и других городов, в знак протеста против назначения Бенешовой, которая, по их мнению, может поставить под угрозу правовую систему.

Бенешова считается соратницей премьер-министра Андрея Бабиша, против которого открыли уголовное дело о мошенничестве с использованием средств Евросоюза. Бабиш отрицает обвинения.

Бенешова, будучи депутатом парламента, проголосовала против просьбы полиции лишить Бабиша иммунитета для расследования. Протестующие и оппозиция заявляют, что она может попытаться повлиять на дальнейшее рассмотрение дела.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Праге и других городах Чехии прошли массовые акции протестов против премьер-министра страны Андрея Бабиша и в поддержку независимой системы правосудия. Поводом для демонстраций стала запланированная смена министра юстиции Чехии, на фоне расследования прокуратуры в отношении премьер-министра Чехии Бабиша.

Напомним, в ноябре прошлого года нижней палате парламента Чешской Республики не удалось вынести вотум недоверия правительству Андрея Бабиша.