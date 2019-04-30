У Чехії схвалили скандальну кандидатуру міністра юстиції

Президент Чехії Мілош Земан призначив нового міністра юстиції Марі Бенешову, незважаючи на масові протести проти її кандидатури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

29 квітня тисячі жителів Чехії вийшли на вулиці Праги та інших міст, в знак протесту проти призначення Бенешовой, яка, на їхню думку, може поставити під загрозу правову систему.

Бенешова вважається соратником прем'єр-міністра Андрія Бабиша, проти якого порушено кримінальну справу про шахрайство з використанням коштів Євросоюзу. Бабиш заперечує звинувачення.

Бенешова, будучи депутатом парламенту проголосувала проти прохання поліції позбавити Бабиша імунітету для розслідування. Протестувальники і опозиція заявляють, що вона може спробувати вплинути на подальший розгляд справи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Празі та інших містах Чехії пройшли масові акції протестів проти прем'єр-міністра країни Андрія Бабиша і в підтримку незалежної системи правосуддя. Приводом для демонстрацій стала запланована зміна міністра юстиції Чехії, на тлі розслідування прокуратури стосовно прем'єр-міністра Чехії Бабиша.

Нагадаємо, в листопаді минулого року нижній палаті парламенту Чеської Республіки не вдалося винести вотум недовіри уряду Андрія Бабиша.