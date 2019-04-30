В Чехии прошли протесты против премьера и за независимость правосудия

Фото: Андрей Бабиш (flickr.com)

Тысячи чехов требовали независимого суда по делу премьер-министра Бабиша

В Чехии в столице Праге и других городах в понедельник, 29 апреля, прошли многотысячные протесты против премьер-министра страны Андрея Бабиша и в поддержку независимой системы правосудия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечает издание, поводом для демонстраций стала запланированная на вторник, 30 апреля, смена чешского министра юстиции, на фоне расследования прокуратуры в отношении главы правительства Чехии Бабиша.

В Праге демонстранты прошли маршем по центру города, выкрикивая "Мы не слепы" и требуя независимого судебного разбирательства по делу премьера.

Такие же акции прошли в более сотни других городов Чехии.

Бабиша обвиняют в мошенничестве при распределении субсидий Европейского Союза - 1,6 млн евро, выделенных на постройку рекреационного комплекса "Гнездо аиста" под Прагой, которые получили компании, якобы связанные с фирмами премьера Чехии.

Представители международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International в связи с данным делом заявили о недопустимости "политического давления" на правоохранительные органы.

Напомним, в ноябре нижней палате парламента Чешской Республики не удалось вынести вотум недоверия правительству Андрея Бабиша.