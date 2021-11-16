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В Чехии обнаружили новый вариант штамма Delta

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Чехия, Вторник 16 ноября 2021 01:54
В Чехии обнаружили новый вариант штамма Delta Фото: в Чехии обнаружили новый вариант Delta-штамма (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Медики Чехии впервые зафиксировали три случая инфицирования разновидностью AY 4.2. штамма коронавируса Delta. Распространение этого подварианта сейчас тщательно контролируется.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на iDnes.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сейчас изучает этот подвариант, чтобы выяснить, может ли он быть более устойчивым к вакцинации или лечению.

"Его частота несколько возрастает в европейских странах, например в Великобритании. Согласно результатам исследований, этот подвариант активнее передается, но имеет примерно такую ​​же устойчивость к антителам, как и другие разновидности "Дельты", - говорится в сообщении.

Между тем большее беспокойство вызывает мутация E484K - впрочем, этот вариант в Чехии пока не обнаружили.

"Чешские лаборатории секвенировали в общей сложности 7176 образцов в рамках Delta-мутации и не нашли подвариант E484K ни в одном из них", - подтвердила руководительница Национальной референтной лаборатории Гелена Иржинцова.

Delta-штамм и его подварианты, в первую очередь AY.43, составляют примерно 98% всех случаев инфицирования коронавирусом в Чехии.

Напомним, в Норвегии обнаружили очередной вариант Delta-штамма. За последние месяцы его регистрируют во многих регионах страны.

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