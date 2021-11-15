В Норвегии обнаружили новый вариант Delta-штамма

В Норвегии обнаружили очередной вариант Delta-штамма. За последние месяцы его регистрируют во многих регионах страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NRK .

Новая мутация получила международное обозначение AY.63.

"У нас нет оснований утверждать, что данная разновидность имеет какие-либо особые конкурентные преимущества, поэтому мы не считаем его более заразным, чем обычную версию Delta-штамма", - заявил старший сотрудник Норвежского института здравоохранения Олав Хунгнес.

Отмечается, что пока доказательств неэффективности вакцин против выявленной мутации нет.

Впервые новый вариант Delta-штамма обнаружили еще в конце июня текущего года, однако за последние месяцы болезнь распространилась по стране, в связи с чем сегодня случаи заражения фиксируют во многих регионах Норвегии.