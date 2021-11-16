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У Чехії виявили новий варіант штаму Delta

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Чехія, Вівторок 16 листопада 2021 01:54
У Чехії виявили новий варіант штаму Delta Фото: у Чехії виявили новий варіант Delta-штаму (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Медики Чехії вперше зафіксували три випадки інфікування різновидом AY 4.2. штаму коронавірусу Delta. Поширення цього підваріанта зараз ретельно контролюється.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на iDnes.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань зараз вивчає цей підваріант, щоб з'ясувати, чи може він бути більш стійким до вакцинації або лікування.

"Його частота дещо зростає в європейських країнах, наприклад у Великобританії. Згідно з результатами досліджень, цей підваріант активніше передається, але має приблизно таку ж стійкість до антитіл, як і інші різновиди "дельти", - йдеться в повідомленні.

Тим часом більше занепокоєння викликає мутація E484K - втім, цей варіант в Чехії поки не виявили.

"Чеські лабораторії секвенували в цілому 7176 зразків в рамках Delta-мутації і не знайшли підваріант E484K в жодному з них", - підтвердила керівниця Національної референтної лабораторії Гелена Іржинцова.

Delta-штам і його підваріанти, в першу чергу AY.43, складають приблизно 98% всіх випадків інфікування коронавірусом в Чехії.

Нагадаємо, у Норвегії виявили черговий варіант Delta-штаму. За останні місяці його реєструють у багатьох регіонах країни.

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