Чешский университет опубликовал исследование с "российским" Крымом

Фото: флаг Чехии (flickr.com/superciliousness)

Исследователь изобразил на карте Крым таким же цветом как и РФ

В Чехии в Центре исследований Геополитики и Политической географии Пражского университета исследователь изобразил на карте Крым таким же цветом, как и Российскую Федерацию (РФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение центра в Facebook.

Отметим, что карту с "российским" Крымом разместили в исследовании по количеству потребления алкоголя в разных странах.

Фото: инфографика из исследования

Напомним, посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии обратило внимание, что британский журнал The Economist выложил ролик, в котором показана Украина без Крыма. Представители посольства просили журналистов исправить это.

Ранее Monobank опубликовал карту Украины без полуострова Крым, но потом быстро исправил свою ошибку.

Как сообщалось, Министерство информационной политики транслировало в аэропорту "Борисполь" видеоролик, в котором Украина была изображена без Крыма.

Также в ноябре 2018 года телеканалом NewsOne в прямом эфире была продемонстрирована карта Европы на которой материковую часть Украины выделено цветом без оккупированной Россией Автономной Республики Крым. При этом Крым был выделен цветом, идентичным с Российской Федерацией.