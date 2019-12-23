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Чеський університет опублікував дослідження з "російським" Кримом

Новини » Політика     23.12.2019 - 21:56
Чеський університет опублікував дослідження з "російським" Кримом
Фото: прапор Чехії (flickr.com/superciliousness)

Дослідник зобразив на мапі Крим таким же кольором як і РФ

У Чехії в Центрі досліджень Геополітики та Політичної географії Празького університету дослідник зобразив на мапі Крим таким же кольором, як і Російську Федерацію (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис центру в Facebook.

Зазначимо, що мапу з "російським" Кримом розмістили у дослідженні щодо кількості споживання алкоголю у різних країнах.

Чеський університет опублікував дослідження з &quot;російським&quot; Кримом

Фото: інфографіка з дослідження

Нагадаємо, посольство України в Великобританії та Північної Ірландії звернуло увагу, що британський журнал The Economist виклав ролик, в якому показана Україна без Криму. Представники посольства просили журналістів виправити це.

Раніше Monobank опублікував карту України без півострова Крим, але потім швидко виправив свою помилку.

Як повідомлялося, Міністерство інформаційної політики транслювало в аеропорту "Бориспіль" відеоролик, в якому Україна була зображена без Криму.

Також в листопаді 2018 року телеканалом NewsOne в прямому ефірі була продемонстрована карта Європи на якій материкову частину України виділено кольором без окупованій Росією Автономної Республіки Крим. При цьому Крим було виділено кольором, ідентичним з Російською Федерацією.

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