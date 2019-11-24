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Британский журнал показал ролик с картой Украины без Крыма

Новости » Общество     24.11.2019 - 04:36
Британский журнал показал ролик с картой Украины без Крыма
Иллюстративное фото (UkrEmbLondon / Twitter)

Представители посольства Украины в Великобритании просят журналистов исправить карту

Посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии обратило внимание, что британский журнал The Economist выложил ролик, в котором показана Украина без Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тwitter дипучреждения.

Представители посольства просят журналистов исправить это.

"Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание изменит свою карту должным образом", - заявили дипломаты.

Британский журнал показал ролик с картой Украины без Крыма

Напомним, ранее Monobank опубликовал карту Украины без полуострова Крым, но потом быстро исправил свою ошибку.

Как сообщалось, Министерство информационной политики транслировало в аэропорту "Борисполь" видеоролик, в котором Украины была изображена без Крыма.

В ходе первого тура выборов на одном из избирательных участков Киева разгорелся скандал после того, как там заметили большое изображение Украины без Крыма.

До этого в 2018 году разгорелся скандал после того, как в Книге рекордов Гиннеса оккупированный Севастополь был обозначен как российский город.

Также в ноябре 2018 года телеканал NewsOne в прямом эфире была продемонстрирована карта Европы на которой материковую часть Украины выделено цветом без оккупированной Россией Автономной Республики Крым. При этом Крым был выделен цветом, идентичным с Российской Федерацией.

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