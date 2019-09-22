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В Черниговской области повредили надгробные памятники участников АТО

Новости » Происшествия    22.09.2019 - 07:00
В Черниговской области повредили надгробные памятники участников АТО
Фото: поврежденные надгробия (facebook.com/100009471297975)

Городской голова города Мена обратился к полиции

В городе Мена Черниговской области на кладбище неизвестные повредили памятники погибших участников антитеррористической операции (АТО) на их могилах. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил мэр города Геннадий Примаков.

Он также обратился к жителям Мены с просьбой помочь в поиске злоумышленников. Также он пообещал денежное вознаграждение тому, кто поможет установить личности злоумышленника или злоумышленников.

"Я обратился к правоохранительным органам и прошу всю общину помочь в розыске всех, кто причастен к данному преступлению против пам'памяти наших героев", - отметил в видеообращении Примаков.

Опубликовано Геной Примаковым Суббота, 21 сентября 2019 г.

Как сообщило местное издание "Сусіди.City", памятники погибших зарисовали белой краской. Как видно из видео, распространенного изданием, повреждено пять памятников.

Напомним, недавно в Кировоградской области неизвестные осквернили мемориал жертвам Холокоста. На мемориальном комплексе была нанесена определенная надпись.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в селе Богдановка Николаевской области вандалы осквернили памятник евреям, который был установлен на месте массового убийства.

А в оккупированном Крыму неизвестные разбили памятник с именами погибших во время Второй мировой войны крымских татар.

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