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В Кировоградской области осквернили памятник жертвам Холокоста

Новости » Происшествия    17.09.2019 - 15:59
В Кировоградской области осквернили памятник жертвам Холокоста
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция завела уголовное дело

В Кировоградской области в понедельник, 16 сентября, неизвестные осквернили мемориал жертвам Холокоста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного управления полиции.

Как сообщается, на мемориальном комплексе памяти жертв Холокоста была нанесена надпись.

"На расстоянии около 300 метров от дороги сообщением Голованевск-Клиновое было выявлено, что неустановленный нанес надписи на мемориальном комплексе памяти жертв Холокоста", - говорится в сообщении.

Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", санкция которой предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в селе Богдановка Николаевской области вандалы осквернили памятник евреям, который был установлен на месте массового убийства. Неизвестные нарисовали на монументе свастику и разместили записку с угрозами, адресованную президенту Владимиру Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета.

Кроме того, в оккупированном Крыму в Мамашае (Орловка) неизвестные разбили памятник с именами погибших во время Второй мировой войны крымских татар.

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