В Чехии допускают возможный выход Венгрии из Евросоюза

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра правительства Чехии по европейским вопросам Микулаша Бека, сделанное в интервью iROZHLAS .

"В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. И Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", - сказал чиновник.

Он отметил, что теоретически может говориться о выходе Венгрии из ЕС.

В то же время Бек считает небольшим положительным знаком то, что Венгрия отказалась от своего требования изъять трех российских олигархов из санкционного списка.