У Чехії допускають можливий вихід Угорщини з Євросоюзу

"У ЄС переговори часто важкі, і їх можуть вести багато країн. Та Угорщина, на мій погляд, пройшла довгий шлях до краю своєрідної прірви, і тепер вона має вирішити: відійти від цього краю чи ризикнути й стрибнути, про наслідки чого я спекулювати не хочу", - сказав посадовець.

Він зазначив, що теоретично може мовитися про вихід з ЄС.

Водночас Бек вважає невеликим позитивним знаком те, що Угорщина відмовилася від своєї вимоги вилучити трьох російських олігархів із санкційного списку.