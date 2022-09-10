У Чехії допускають можливий вихід Угорщини з Євросоюзу

Останні дії Угорщини роблять теоретично ймовірною ситуацію, коли країна може вийти зі складу Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра уряду Чехії з європейських питань Мікулаша Бека, зроблену в інтерв'ю iROZHLAS.
"У ЄС переговори часто важкі, і їх можуть вести багато країн. Та Угорщина, на мій погляд, пройшла довгий шлях до краю своєрідної прірви, і тепер вона має вирішити: відійти від цього краю чи ризикнути й стрибнути, про наслідки чого я спекулювати не хочу", - сказав посадовець.
Він зазначив, що теоретично може мовитися про вихід з ЄС.
Водночас Бек вважає невеликим позитивним знаком те, що Угорщина відмовилася від своєї вимоги вилучити трьох російських олігархів із санкційного списку.
Нагадаємо, Угорщина раніше погрожувала заблокувати продовження деяких частин санкцій ЄС проти Росії, якщо троє олігархів, а саме Алішер Усманов, Петр Авен і Віктор Рашников, не будуть виключені зі списку.
Тим часом Європейський Союз планує продовжити обмеження проти росіян і організацій РФ на шість місяців. Сьогодні ж до списку санкцій входять 1 217 фізичних осіб і 108 організацій.
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