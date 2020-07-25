ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Чехии из-за COVID-19 досрочно завершили футбольный чемпионат

Прага, Суббота 25 июля 2020 12:57
В Чехии из-за COVID-19 досрочно завершили футбольный чемпионат
Фото: футбол в Чехии (meta-ratings.com.ua)
Автор: Максим Зайченко

В этом году ни одна из команд не покинет чемпионат

Первую футбольную лигу Чехии досрочно завершили из-за заражения коронавирусом футболиста одной из команд. Чемпионство завоевала "Славия".

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Как отмечается, инфекцией заразился игрок "Опавы". Из-за этого вся команда ушла на карантин.

"Мы делали все возможное, чтобы соревнования были проведены по спортивному принципу. К сожалению, из-за карантина в "Опаве" мы можем завершить сезон в сроки, установленные самими клубами", - заявил глава Ассоциации футбольных лиг Чехии (LFA) Душан Свобода.

Отметим, футбольное первенство страны прервали в середине марта и возобновили в конце мая. К моменту досрочного завершения турнира чемпионом уже стала "Славия". Также место в квалификации Лиги чемпионов обеспечила себе "Виктория Пльзень".

В этом году ни одна из команд не покинет чемпионат, так как его расширят до 18 команд. К нынешним 16 клубам добавятся "Пардубице" и "Зброевка" из Брно, занявшие первые два места во втором дивизионе.

По состоянию на 25 июля в Чехии зафиксировали 15,1 тысяч случаев заражения COVID-19. 369 человек умерли от болезни.

Напомним, ранее украинский Минздрав допустил болельщиков на стадионы в двух футбольных матчах.

Также РБК-Украина писало, что "Золотой мяч" не будет вручен впервые с момента основания награды.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ЧехияФутболКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь