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У Чехії через COVID-19 достроково завершили футбольний чемпіонат

Прага, Субота 25 липня 2020 12:57
У Чехії через COVID-19 достроково завершили футбольний чемпіонат
Фото: футбол у Чехії (meta-ratings.com.ua)
Автор: Максим Зайченко

Цьогоріч жодна з команд не покине чемпіонат

Першу футбольну лігу Чехії достроково завершили через зараження коронавірусом футболіста однієї з команд. Чемпіонство завоювала "Славія".

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Як зазначається, інфекцією заразився гравець "Опави". Через це вся команда пішла на карантин.

"Ми робили все можливе, щоб змагання були проведені за спортивним принципом. На жаль, через карантин в "Опаві" ми можемо завершити сезон у строки, встановлені самими клубами", - заявив голова Асоціації футбольних ліг Чехії (LFA) Душан Свобода.

Зазначимо, футбольну першість країни перервали в середині березня і відновили наприкінці травня. До моменту дострокового завершення турніру чемпіоном вже стала "Славія". Також місце у кваліфікації Ліги чемпіонів забезпечила собі "Вікторія Пльзень".

В цьому році жодна з команд не покине чемпіонат, оскільки його розширять до 18 команд. До нинішніх 16 клубів додадуться "Пардубіце" та "Зброєвка" з Брно, які посіли перші два місця у другому дивізіоні.

Станом на 25 липня в Чехії зафіксували 15,1 тисячі випадків зараження COVID-19. 369 осіб померли від хвороби.

Нагадаємо, раніше український МОЗ допустив вболівальників на стадіони у двох футбольних матчах.

Також РБК-Україна писало, що "Золотий м'яч" не буде вручений вперше з моменту заснування нагороди.

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