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В Чехии анонсировали масштабный антиправительственный протест

Новости » Общество    22.06.2019 - 20:56
В Чехии анонсировали масштабный антиправительственный протест
Иллюстративное фото (twitter.com/JanNovotny)

Планируется, что акция протеста состоится завтра, 23 июня

В воскресенье, 23 июня, тысячи чехов планируют выйти на акцию протеста в Праге (Чехия) с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Как сообщается, почти 400 тысяч жителей страны подписали петицию, в которой призвали Бабиша уйти с поста премьер-министра. Бабиша подозревают в мошенничестве с субсидиями Европейского союза, которые выплачивались его бывшим компаниям.

Отмечается, что масштабная акция протеста запланирована на завтра, 23 июня, в парке Летна, который находится в чешской столице Праге. Согласно замыслу организаторов, протест будет наиболее демонстративным с 1989 года.

Напомним, 4 июня на Вацлавской площади Праги состоялась акция протеста с требованиями отставки министра юстиции Марии Бенешов и премьер-министра Андрея Бабиша, а также обеспечения независимости судебной власти. Тогда, по данным организаторов, на акцию протеста вышли почти 120 тысяч демонстрантов.

РБК-Украина писало, что в ноябре 2018 года нижняя палата парламента Чехии пыталась вынести вотум недоверия правительству Андрея Бабиша. Тогда это было связано со скандалом с его сыном, которого якобы отвозили на лечение оккупированный Российской Федерацией Крым.

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