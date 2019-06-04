В Праге тысячи людей вышли на антиправительственный протест

Фото: протест в Чехии (twitter.com/JanNovotny)

На акцию протеста вышли около 120 тысяч человек

В столице Чехии на Вацлавской площади Праги началась акция протеста с требованиями отставки министра юстиции Марии Бенешов, премьер-министра Андрея Бабиша, а также обеспечение независимости судебной власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Idnes.

На акции протеста присутствуют десятки сотрудников полиции. По информации организаторов, протестировать вышли около 120 тысяч человек. Согласно замыслу, протест будет самым демонстративным с 1989 года.

Отметим, демонстрации за отставку Бенешов проводятся еженедельно с конца апреля. Толчком к нынешним акций, первая из которых состоялась 29 апреля, стала отставка министра юстиции Яна Кнежинека и избрание его преемницы Бенешов, которая была советником президента Милоша Земана по юридическим вопросам.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ноябре 2018 года нижняя палата парламента Чехии пыталась вынести вотум недоверия правительству Андрея Бабиша. Тогда это было связано со скандалом с его сыном, которого якобы отвозили на лечение оккупированный Российской Федерацией Крым.

30 апреля президент Чехии Милош Земан назначил нового министра юстиции Мари Бенешову, несмотря на массовые протесты против ее кандидатуры, которая, по их мнению, может поставить под угрозу правовую систему.