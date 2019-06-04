ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Праге тысячи людей вышли на антиправительственный протест

Новости » Общество    04.06.2019 - 21:46
В Праге тысячи людей вышли на антиправительственный протест
Фото: протест в Чехии (twitter.com/JanNovotny)

На акцию протеста вышли около 120 тысяч человек

В столице Чехии на Вацлавской площади Праги началась акция протеста с требованиями отставки министра юстиции Марии Бенешов, премьер-министра Андрея Бабиша, а также обеспечение независимости судебной власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Idnes.

На акции протеста присутствуют десятки сотрудников полиции. По информации организаторов, протестировать вышли около 120 тысяч человек. Согласно замыслу, протест будет самым демонстративным с 1989 года.

Отметим, демонстрации за отставку Бенешов проводятся еженедельно с конца апреля. Толчком к нынешним акций, первая из которых состоялась 29 апреля, стала отставка министра юстиции Яна Кнежинека и избрание его преемницы Бенешов, которая была советником президента Милоша Земана по юридическим вопросам.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ноябре 2018 года нижняя палата парламента Чехии пыталась вынести вотум недоверия правительству Андрея Бабиша. Тогда это было связано со скандалом с его сыном, которого якобы отвозили на лечение оккупированный Российской Федерацией Крым.

30 апреля президент Чехии Милош Земан назначил нового министра юстиции Мари Бенешову, несмотря на массовые протесты против ее кандидатуры, которая, по их мнению, может поставить под угрозу правовую систему.

На акции в Переяслав-Хмельницком забросали петардами отделение полиции В Чехии удвоили квоту на трудоустройство украинцев
Новости Украины политикаЧехияпротест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь