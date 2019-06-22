У Чехії анонсували масштабний антиурядовий протест

Ілюстративне фото (twitter.com/JanNovotny)

Планується, що акція протесту відбудеться завтра, 23 червня

У неділю, 23 червня, тисячі чехів планують вийти на акцію протесту в Празі (Чехія) з вимогою відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Washington Post.

Як повідомляється, майже 400 тисяч жителів країни підписали петицію, в якій закликали Бабіша піти з посади прем'єр-міністра. Бабіша підозрюють у шахрайстві з субсидіями Європейського союзу, які виплачувалися його колишнім компаніям.

Зазначається, що масштабна акція протесту запланована завтра, 23 червня, у парку Летна, який знаходиться у чеській столиці Празі. Згідно з задумом організаторів, протест буде найбільш демонстративним з 1989 року.

Нагадаємо, 4 червня на Вацлавській площі Праги відбулася акція протесту з вимогами відставки міністра юстиції Марії Бенешов та прем'єр-міністра Андрея Бабіша, а також забезпечення незалежності судової влади. Тоді, за даними організаторів, на акцію протесту вийшли майже 120 тисяч демонстрантів.

РБК-Україна писало, що в листопаді 2018 року нижня палата парламенту Чехії намагалася винести вотум недовіри уряду Андрея Бабіша. Тоді це було пов'язано зі скандалом з його сином, якого нібито відвозили на лікування окупований Російською Федерацією Крим.