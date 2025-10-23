Чехи зібрали гроші на ракету "Фламінго" для ЗСУ за дві доби

Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") за 48 годин зібрала кошти на купівлю для українських воїнів ракети "Фламінго".
Як передає РБК-Україна, про це в коментарі Novinky заявив організатор ініціативи Мартін Ондрачек.
"Ми сподівалися, що зможемо зібрати суму за тиждень. А це сталося за 48 годин, що є рекордом. Це перевершило всі наші очікування", - зазначив Ондрачек.
За його словами, він проведе новий раунд переговорів із компанією-виробником "Фламінго" Fire Point. Ондрачек заявив, що у них є угода, яка "стане сюрпризом для людей, які зробили свій внесок у придбання ракети". Більш детальних подробиць він не розкрив.
До слова, ракету, гроші на яку зібрали звичайні чехи, хочуть прозвати DANA 1 - на честь відомої вченої Дани Драбової.
Ідея присвятити зброю відомій чеській вченій виникла не випадково. Ще два роки тому Драбова говорила представникам ініціативи, що не заперечує, якщо в майбутньому на її честь назвуть якийсь вид озброєння.
Ініціатива "Подарунок для Путіна" з'явилася ще 2022 року - її запропонував інвестор Далібор Дедек, а організацією займається журналіст Ондрачек. У вівторок активісти оголосили про початок нового збору коштів - на купівлю української ракети.
У липні чехи в рамках ініціативи "Подарунок для Путіна" зібрали кошти на купівлю для українських захисників шести гаубиць Д-30.
Також чеські волонтери зібрали гроші на купівлю для України вертольота Black Hawk.