Чехи зібрали гроші на ракету "Фламінго" для ЗСУ за дві доби

Ілюстративне фото: ЗСУ отримають ракету "Фламінго", гроші на яку зібрали чехи (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") за 48 годин зібрала кошти на купівлю для українських воїнів ракети "Фламінго".

Як передає РБК-Україна, про це в коментарі Novinky заявив організатор ініціативи Мартін Ондрачек.

"Ми сподівалися, що зможемо зібрати суму за тиждень. А це сталося за 48 годин, що є рекордом. Це перевершило всі наші очікування", - зазначив Ондрачек.

За його словами, він проведе новий раунд переговорів із компанією-виробником "Фламінго" Fire Point. Ондрачек заявив, що у них є угода, яка "стане сюрпризом для людей, які зробили свій внесок у придбання ракети". Більш детальних подробиць він не розкрив.

До слова, ракету, гроші на яку зібрали звичайні чехи, хочуть прозвати DANA 1 - на честь відомої вченої Дани Драбової.

Ідея присвятити зброю відомій чеській вченій виникла не випадково. Ще два роки тому Драбова говорила представникам ініціативи, що не заперечує, якщо в майбутньому на її честь назвуть якийсь вид озброєння.

"Подарунок для Путіна"

Ініціатива "Подарунок для Путіна" з'явилася ще 2022 року - її запропонував інвестор Далібор Дедек, а організацією займається журналіст Ондрачек. У вівторок активісти оголосили про початок нового збору коштів - на купівлю української ракети.

У липні чехи в рамках ініціативи "Подарунок для Путіна" зібрали кошти на купівлю для українських захисників шести гаубиць Д-30.

Також чеські волонтери зібрали гроші на купівлю для України вертольота Black Hawk.

Збройні сили УкраїнифламінгоДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна в УкраїніРакети