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"Подарунок для Путіна": чехи зібрали гроші на 6 гаубиць для ЗСУ

Неділя 20 липня 2025 23:45
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"Подарунок для Путіна": чехи зібрали гроші на 6 гаубиць для ЗСУ Фото: гаубиця Д-30, які передадуть ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Чеська громадянська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала 60 млн крон (2,4 млн євро) на гаубиці для Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.

На зібрані гроші буде придбано шість нових гаубиць Д-30. Це буксирувані гаубиці, розроблені в 1960 роках у СРСР, які нині широко використовуються в російсько-українській війні обома сторонами.

За даними ініціативи, готовність чехів жертвувати гроші - не свідчить про "втому від війни". Навпаки, з 2025 року ініціатива вже зібрала 120 млн крон, що більше, ніж за аналогічний період минулого і позаминулого років.

Мартін Ондрачек із благодійного фонду України, який фінансує проєкт, пояснює це тим, що тривалість конфлікту і зростаюче число жертв, навпаки, посилюють готовність багатьох чехів робити пожертви.

"Після того, як президент Зеленський провів знамениту пресконференцію в Білому домі, ми побачили неймовірне зростання пожертвувань", - розповів він.

Як повідомляється, збір коштів на гаубиці розпочався в листопаді 2024 року. Тоді ж ініціатива оголосила про новий збір коштів на закупівлю 500 безпілотників із боєприпасами та системами управління на 12,5 млн крон (507 тисяч євро).

Також відомо, що з моменту запуску проєкту в травні 2022 року, під час кількох зборів "Подарунок для Путіна", ініціатива зібрала на зброю та інше військове обладнання для України вже понад 1 млрд крон.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що чехи в рамках ініціативи "Подарунок для Путіна" зібрали кошти на вертоліт Black Hawk для ЗСУ.

Також зазначимо, що Чехія була першою країною, яка зібрала гроші на вертоліт.

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