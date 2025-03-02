Чеські волонтери зібрали кошти на гелікоптер Black Hawk для української армії

Чехія стала першою країною, яка зібрала кошти на гелікоптер для України. Black Hawk відправляється на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку X ( Twitter ) "Darek pro Putina" ("Подарунок для Путіна").

Чеська Республіка вперше в історії стала країною, волонтери якої організували збір коштів для купівлі військового вертольота для України. Цей крок став значним актом підтримки в боротьбі українського народу проти агресії Росії. Збір коштів на закупівлю вертольота Black Hawk для української армії розпочався в листопаді 2023 року.

"Ми це зробили! Чехи відправляють в Україну вертоліт Black Hawk. Нам вдалося отримати дешевшу і новішу машину, яка потрібна Україні. Закінчимо розпочате разом і відправимо Честміра воювати проти темної Імперії", - заявили волонтери, які організували ініціативу.

Зібрані кошти дали змогу не тільки купити необхідний гелікоптер, а й оплатити транспортування Black Hawk UH-60 в Україну.

Збір коштів

Ініціативу "Darek pro Putina" ("Подарунок для Путіна") очолили чеські волонтери, які повідомили про старт збору коштів на купівлю американського вертольота Black Hawk ще в листопаді 2023 року.

Волонтери зазначили, що цей гелікоптер є важливим елементом для боротьби України з російськими військами, і завдяки цим коштам вони змогли придбати новітню, дешевшу модель гелікоптера, яка вже найближчим часом допоможе в українських бойових діях.

"Ми хотіли б купити цей гелікоптер і відправити його в Україну, щоб допомогти боротися з росіянами", - зазначили учасники кампанії.