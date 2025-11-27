UA

У Чечні лунають вибухи. Дрони вдарили по базі кадирівців у Грозному

Ілюстративне фото: безпілотники вдарили по військовому містечку "Росгвардії" в Грозному (скріншот відео)
Автор: Валерій Ульяненко

Українські дрони долетіли до Чечні. У четвер, 27 листопада вибухи пролунали на території військового містечка Росгвардії "Ахмат-Північ" у Грозному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra.

Повідомляється, що ударні безпілотники влучили по одній з будівель на території військової частини полку Росгвардії "Ахмат-Північ" у Байсангурівському районі Грозного.

Зазначається, що активісти опозиційного руху NIYSO нібито мають знімки наслідків, проте не публікують їх "з міркувань безпеки".

У Чечні сьогодні попередили про загрозу удару безпілотниками та можливість перебої мобільного інтернету. Російське міноборони за 27 листопада двічі повідомляло про атаку українських дронів - вночі, коли росіяни нарахували 118 БПЛА і вдень.

Станом на зараз жодної інформації про вибухи у Грозному від українського командування чи військових не надходило. Також коментаря щодо пожежі у війковому містечку, кадри якої ширяться мережею, не надавав і мер російського міста.

Нічна атака по Росії

Нагадаємо, в ніч на четвер, 27 листопада, вибухи пролунали у Новокуйбишевську Самарської області. Імовірно, ціллю безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

Після аналізу відео в мережі Telegram-канал Astra встановив, що спалахи після атаки на Новокуйбишевськ виникли безпосередньо над місцевим НПЗ. Російський ресурс зазначає, що на оприлюднених кадрах видно щонайменше три спалахи.

