В Чечне раздаются взрывы. Дроны ударили по базе кадыровцев в Грозном

Иллюстративное фото: беспилотники ударили по военному городку "Росгвардии" в Грозном (скриншот видео)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинские дроны долетели до Чечни. В четверг, 27 ноября взрывы прогремели на территории военного городка Росгвардии "Ахмат-Север" в Грозном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.

Сообщается, что ударные беспилотники попали по одному из зданий на территории воинской части полка Росгвардии "Ахмат-Север" в Байсангуровском районе Грозного.

Отмечается, что активисты оппозиционного движения NIYSO якобы имеют снимки последствий, однако не публикуют их "из соображений безопасности".

В Чечне сегодня предупредили об угрозе удара беспилотниками и возможности перебоев мобильного интернета. Российское минобороны за 27 ноября дважды сообщало об атаке украинских дронов - ночью, когда россияне насчитали 118 БПЛА и днем.

По состоянию на сейчас никакой информации о взрывах в Грозном от украинского командования или военных не поступало. Также комментария относительно пожара в военном городке, кадры которого распространяются по сети, не предоставлял и мэр российского города.

 

Ночная атака по России

Напомним, в ночь на четверг, 27 ноября, взрывы прогремели в Новокуйбышевске Самарской области. Предположительно, целью беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

После анализа видео в сети Telegram-канал Astra установил, что вспышки после атаки на Новокуйбышевск возникли непосредственно над местным НПЗ. Российский ресурс отмечает, что на обнародованных кадрах видно по меньшей мере три вспышки.

