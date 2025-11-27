В Чечне раздаются взрывы. Дроны ударили по базе кадыровцев в Грозном

Сообщается, что ударные беспилотники попали по одному из зданий на территории воинской части полка Росгвардии "Ахмат-Север" в Байсангуровском районе Грозного.

Отмечается, что активисты оппозиционного движения NIYSO якобы имеют снимки последствий, однако не публикуют их "из соображений безопасности".

В Чечне сегодня предупредили об угрозе удара беспилотниками и возможности перебоев мобильного интернета. Российское минобороны за 27 ноября дважды сообщало об атаке украинских дронов - ночью, когда россияне насчитали 118 БПЛА и днем.

По состоянию на сейчас никакой информации о взрывах в Грозном от украинского командования или военных не поступало. Также комментария относительно пожара в военном городке, кадры которого распространяются по сети, не предоставлял и мэр российского города.