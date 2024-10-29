У Чечні дрони атакували університет спецназу Кадирова

Дрон атакував університет спецназу РФ у Чечні. Почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал DOFA, Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
"Після атаки безпілотника спалахнув дах порожньої будівлі на території Російського університету спецназу в Гудермесі. Атака сталася сьогодні о 6:30", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу DOFA.
Нібито пожежа вже загашена і "ніхто не постраждав, а університет працює у штатному режимі".
На атаку на університет спецназу глави Кремля Рамзана Кадирова відреагував голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.
"У Чечні атаковано університет спецназу Кадирова", - констатував він.
Російський університет спецназу, розташований у Гудермесі (Чечня), є комплексом з 95 будівель і споруд.
В університеті пропонуються навчальні програми у таких галузях, як вогнева підготовка, тактико-спеціальна підготовка, повітряно-десантні та гірські операції, а також навчання охоронців та військових журналістів.
Як пишуть російські ЗМІ, з початку масштабного вторгнення в Україну на базі університету нібито вже встигли пройти підготовку понад 19 тисяч добровольців.
Дрони постійно атакують об'єкти в РФ, задіяні у війні в Україні. Нещодавно українські дрони атакували військові об'єкти на російських спиртзаводах.
Справа в тому, що спиртзаводи в Росії використовуються не тільки для виробництва спирту, але і для виготовлення палива для військових потреб та вибухових речовин. Саме тому ці об'єкти стають цілями атак українських безпілотників.
Крім того, 14 жовтня Московська область опинилася під атакою безпілотників. У низці регіонів Росії попереджали про небезпеку.
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