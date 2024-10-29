У Чечні дрони атакували університет спецназу Кадирова

"Після атаки безпілотника спалахнув дах порожньої будівлі на території Російського університету спецназу в Гудермесі. Атака сталася сьогодні о 6:30", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу DOFA.

Нібито пожежа вже загашена і "ніхто не постраждав, а університет працює у штатному режимі".

У ЦПД відреагували на атаку

На атаку на університет спецназу глави Кремля Рамзана Кадирова відреагував голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

"У Чечні атаковано університет спецназу Кадирова", - констатував він.

Що відомо про університет спецназу РФ

Російський університет спецназу, розташований у Гудермесі (Чечня), є комплексом з 95 будівель і споруд.

В університеті пропонуються навчальні програми у таких галузях, як вогнева підготовка, тактико-спеціальна підготовка, повітряно-десантні та гірські операції, а також навчання охоронців та військових журналістів.

Як пишуть російські ЗМІ, з початку масштабного вторгнення в Україну на базі університету нібито вже встигли пройти підготовку понад 19 тисяч добровольців.