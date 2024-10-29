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В Чечне дроны атаковали университет спецназа Кадырова

Фото: в Чечне дроны атаковали университет спецназа Кадырова (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Дрон атаковал университет спецназа РФ в Чечне. Начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал DOFA, Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"После атаки беспилотника загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Атака произошла сегодня в 6:30", - говорится в сообщении Telegram-канала DOFA.

Якобы пожар уже потушен и "никто не пострадал, а университет работает в штатном режиме".

В ЦПД отреагировали на атаку

Атаку на университет спецназа главы Кремля Рамзана Кадырова подтвердил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

"В Чечне атакован университет спецназа Кадырова", - констатировал он.

Что известно об университете спецназа РФ

Российский университет спецназа, расположенный в Гудермесе (Чечня), представляет собой комплекс из 95 зданий и сооружений.

В университете предлагаются учебные программы в таких областях, как огневая подготовка, тактико-специальная подготовка, воздушно-десантные и горные операции, а также обучение телохранителей и военных журналистов.

Как пишут российсие СМИ, с начала масштабного вторжения в Украину, на базе университета якобы уже успели пройти подготовку свыше 19 тысяч добровольцев.

Атаки дронов в России

Дроны постоянно атакуют объекты в РФ, задействованные в войне в Украине. Недавно украинские дроны атаковали военные объекты на российских спиртзаводах.

Дело в том, что спиртзаводы в России используются не только для производства спирта, но и для изготовления топлива для военных нужд и взрывчатых веществ. Именно поэтому эти объекты становятся целями атак украинских беспилотников.

Кроме того, 14 октября Московская область оказалась под атакой беспилотников. В ряде регионов России предупреждали об опасности.

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