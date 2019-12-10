Чечеткин: необходимо изменить систему предупреждения и профилактики пожаров

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин отметил, что кардинально изменить ситуацию в государстве по обеспечению пожарной безопасности на объектах различной формы собственности возможно лишь при условии изменения системы предупреждения и профилактики пожаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Чечеткин отметил, что существующие требования законодательства предусматривают планирование и осуществление проверок исключительно субъектов хозяйствования, а не отдельных помещений, зданий, сооружений в которых существует угроза возникновения пожаров.

"Во-вторых, в законодательстве отсутствует механизм проведения проверок работниками ГСЧС в случае безосновательного недопуска их на объекты. Так, в течение 11 месяцев текущего года из 56 тысяч плановых и внеплановых проверок указанными пробелами в законодательстве воспользовались около 20 тысяч предпринимателей, что составляет более 35 %", - заявил он.

Глава ГСЧС рассказал, что обращение в суд относительно принудительного обязательства руководителей объектов допустить к проверке отклоняются судами из-за отсутствия в законодательстве прямой нормы. В текущем году ни одного такого решения судами не принято. Кроме того, глава ГСЧС отметил, что штрафы за нарушение пожарной безопасности мизерные - от 34-х до 170-ти гривен.

"ГСЧС уже повторно будет вносить на рассмотрение правительства и парламента пакет законодательных инициатив, которые позволят: ввести риск-ориентированный подход и планировать проверки на основе оценки рисков конкретных объектов с учетом их индивидуальных особенностей, воплотить систему обязательного и добровольного страхования гражданской ответственности за возможные последствия пожаров и аварий с целью возмещения возможных убытков, внедрить механизмы финансового стимулирования предпринимателей по принципу инвестирования в обеспечение надлежащего уровня собственной безопасности, в том числе с привлечением страховых компаний", - добавил Чечеткин

Ранее сообщалось, что в МВД инициировали усиление ответственности за халатное отношение к пожарной безопасности после трагического пожара в колледже Одессы, на котором погибли по меньшей мере 12 человек.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский из-за пожара в Одессе распорядился провести массовые проверки.