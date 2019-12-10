Чечоткін: необхідно змінити систему попередження і профілактики пожеж

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Микола Чечоткін зазначив, що кардинально змінити ситуацію в державі щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктах різної форми власності можливо лише за умови зміни системи попередження і профілактики пожеж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Чечоткін зазначив, що існуючі вимоги законодавства передбачають планування та здійснення перевірок виключно суб’єктів господарювання, а не окремих приміщень, будівель, споруд у яких існує загроза виникнення пожеж.

"По-друге, у законодавстві відсутній механізм проведення перевірок працівниками ДСНС у разі безпідставного недопуску їх на об’єкти. Так, протягом 11 місяців поточного року із 56 тисяч планових та позапланових перевірок зазначеними прогалинами у законодавстві скористалися близько 20 тисяч підприємців, що складає понад 35 %", - заявив він.

Глава ДСНС розповів, що звернення до суду стосовно примусового зобов’язання керівників об’єктів допустити до перевірки відхиляються судами через відсутність в законодавстві прямої норми. В поточному році жодного такого рішення судами не прийнято. Крім того, голова ДСНС наголосив, що штрафи за порушення пожежної безпеки мізерні - від 34-х до 170-ти гривень.

"ДСНС вже повторно буде вносити на розгляд до Уряду та Парламенту пакет законодавчих ініціатив, які дозволять: запровадити ризик орієнтований підхід та планувати перевірки на основі оцінки ризиків конкретних об’єктів з урахуванням їх індивідуальних особливостей, втілити систему обов’язкового та добровільного страхування цивільної відповідальності за можливі наслідки від пожеж та аварій з метою відшкодування можливих збитків, запровадити механізми фінансового стимулювання підприємців за принципом інвестування у забезпечення належного рівня власної безпеки, зокрема із залученням страхових компаній", - додав Чечоткін.

Раніше повідомлялося, що в МВС ініціювали посилення відповідальності за недбале ставлення до пожежної безпеки після трагічної пожежі в коледжі Одеси, на якій загинули щонайменше 12 осіб.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський через пожежу в Одесі розпорядився провести масові перевірки.