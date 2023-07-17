Чеченські воїни провели операцію і знищили вантажівку з окупантами (відео)

Чеченські воїни продовжують боротьбу з російськими окупантами, захищаючи український та чеченський народи.

Зазначається, що в результаті операції знищено військову техніку та особовий склад росіян.

Участь "кадирівців" у боях проти України

Нагадаємо, 14 червня, в українських та російських Telegram-каналах почали поширювати інформацію про вбивство чи поранення Делімханова на Запорізькому напрямку внаслідок удару ЗСУ. Він був "правою рукою" голови Чечні Рамзана Кадирова.

Також в Україні ліквідували Євгена Писаренка - командира російського спецзагону "Ахмат". Він з початку повномасштабного вторгнення воював у Донецькій області.