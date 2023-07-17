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Чеченські воїни провели операцію і знищили вантажівку з окупантами (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Чеченські військові продовжують знищувати російських окупантів в Україні, їм вдалося провести операцію і ліквідувати водія вантажівки загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Чеченські воїни продовжують боротьбу з російськими окупантами, захищаючи український та чеченський народи.

Зазначається, що в результаті операції знищено військову техніку та особовий склад росіян.

Участь "кадирівців" у боях проти України

Нагадаємо, 14 червня, в українських та російських Telegram-каналах почали поширювати інформацію про вбивство чи поранення Делімханова на Запорізькому напрямку внаслідок удару ЗСУ. Він був "правою рукою" голови Чечні Рамзана Кадирова.

Також в Україні ліквідували Євгена Писаренка - командира російського спецзагону "Ахмат". Він з початку повномасштабного вторгнення воював у Донецькій області.

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