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Чеченские воины провели операцию и уничтожили грузовик с оккупантами (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Чеченские военные продолжают уничтожать российских оккупантов в Украине, им удалось провести операцию и ликвидировать водителя грузовика захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы.

Отмечается, что в результате операции уничтожена военная техника и личный состав россиян.

Участие "кадыровцев" в боях против Украины

Напомним, 14 июня, в украинских и российских Telegram-каналах начали распространять информацию об убийстве или ранении Делимханова на Запорожском направлении в результате удара ВСУ. Он был "правой рукой" председателя Чечни Рамзана Кадырова.

Также в Украине ликвидировали Евгения Писаренко – командира российского спецотряда "Ахмат". Он с начала полномасштабного вторжения воевал в Донецкой области.

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