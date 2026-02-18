UA

У Чебоксарах гриміли вибухи: під ударом виробництво комплектуючих для ракет і дронів РФ

Ілюстративне фото: на місце обстрілу приїхала МНС (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Жителі Чебоксар (Чувашія) повідомили про численні вибухи під ранок - під ударом могло опинитися підприємство, що виробляє комплектуючі для російських ракет і дронів.

Як передає РБК-Україна, про це повідомляється в росЗМІ та пабліках.

Йдеться про ВНДІР-Прогрес - саме це підприємство, про влучання в яке повідомляють місцеві. На ньому виробляють для армії ворога комплектуючі для ракет, дронів і навіть КАБів.

Однак у пабліках повідомляється, що димить приблизно за 800-900 метрів від заводу - тобто не факт, що ВНДІР-Прогрес був атакований.

Губернатор регіону Олег Ніколаєв підтвердив факт атаки дронами в Чебоксарах, але про завод не згадав.

У Чебоксарах також перекрито рух на деяких вулицях через обстріл. У пабліках пишуть, що місцеві знайшли вже три дрони, які просто валялися під ногами на дорогах.

