Марцінків зробив нову гостру заяву про ідеологію ЛГБТ та чайлдфрі
ЛГБТ-рух і чайлдфр єі ідеологіями, що шкодять Україні.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Депопуляція як головний аргумент
Відповідаючи на запитання журналіста, чому він зараховує ЛГБТ-рух до "людиноненависницьких ідеологій" поряд із фашизмом і путінізмом, Марцінків звернув увагу не на ненависть, а на демографію.
На його думку, головна загроза для України - це депопуляція. Кількість народжених дітей різко впала і в прифронтових, і в тилових громадах. Тому держава, за словами мера, має робити все, щоб стимулювати народжуваність.
"Я вважаю, що сьогодні, навпаки, держава повинна популяризувати сімейні цінності, сім'ю, народження дітей", - заявив він.
Марцінків підкреслив, що критикує не конкретних людей, а ідеологію.
"Ми не говоримо про конкретну групу людей. Ми говоримо про ідеологію, коли підміняються поняття сім'ї і коли це не призводить до народження дітей і до зменшення депопуляції", - пояснив він.
Мер також додав, що у Франківську ще з 2023 року діє програма виплат за народження дітей - до того, як держава запровадила аналогічну з виплатою 50 тисяч гривень.
Чайлдфрі - загроза виживанню нації?
Окремо мер торкнувся теми чайлдфрі - руху людей, які свідомо відмовляються від дітей.
На запитання, чи є це особистим вибором кожного, Марцінків відповів, що в умовах воєнного стану такі ідеології варто "менше популяризувати".
"Бо це виживання нашої держави. Стоїть питання, чи ми виживемо як держава. Щоб депопуляція не дійшла до критичної межі", - сказав він.
Позиція мера щодо публічних акцій
На запитання, чи загрожують ЛГБТ-акції та відкриття громадських центрів демографії країни в глобальному масштабі, Марцінків відповів обережно.
"Це елемент, який, мені здається, міг би в часи воєнного стану менше популяризуватися", - зазначив він.
При цьому мер наголосив: він не виступає проти конкретних людей, але вважає, що подібні ідеології шкодять українській нації саме зараз - під час війни.
Тим часом в Європі дискусія навколо ЛГБТ-прав розвивається в протилежному напрямку.
Варшава офіційно визнала перший в історії Польщі одностатевий шлюб, укладений за кордоном, виконавши рішення суду ЄС.
Втім, польське законодавство при цьому досі не передбачає реєстрації таких шлюбів всередині країни.
Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV також заявив про зміну акцентів Католицької церкви у питаннях ЛГБТ. Понтифік підкреслив, що єдність церкви не повинна зводитися до суперечок навколо сексуальної етики.