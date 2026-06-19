Марцинкив сделал новое острое заявление об идеологии ЛГБТ и чайлдфри

ЛГБТ-движение и "чайлдфри" - это идеологии, которые вредят Украине.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Депопуляция как главный аргумент

Отвечая на вопрос журналиста, почему он относит ЛГБТ-движение к "человеконенавистническим идеологиям" наряду с фашизмом и путинизмом, Марцинкив обратил внимание не на ненависть, а на демографию.

По его мнению, главная угроза для Украины - это депопуляция. Число рожденных детей резко упало как в прифронтовых, так и в тыловых общинах. Поэтому государство, по словам мэра, должно делать все, чтобы стимулировать рождаемость.

"Я считаю, что сегодня, наоборот, государство должно популяризировать семейные ценности, семью, рождение детей", - заявил он.

Марцинкив подчеркнул, что критикует не конкретных людей, а идеологию.

"Мы не говорим о конкретной группе людей. Мы говорим об идеологии, когда подменяются понятия семьи и когда это не приводит к рождению детей и к уменьшению депопуляции", - пояснил он.

Мэр также добавил, что в Ивано-Франковске еще с 2023 года действует программа выплат за рождение детей - до того, как государство ввело аналогичную с выплатой 50 тысяч гривен.

Чайлдфри - угроза выживанию нации?

Отдельно мэр затронул тему "чайлдфри" - движения людей, сознательно отказывающихся от детей.

На вопрос, является ли это личным выбором каждого, Марцинкив ответил, что в условиях военного положения такие идеологии стоит «меньше популяризировать».

"Ведь речь идет о выживании нашего государства. Стоит вопрос, выживем ли мы как государство. Чтобы депопуляция не дошла до критической черты", - сказал он.

Позиция мэра относительно публичных акций

На вопрос, угрожают ли ЛГБТ-акции и открытие общественных центров демографии страны в глобальном масштабе, Марцинкив ответил осторожно.

"Это элемент, который, мне кажется, мог бы в период военного положения меньше популяризироваться", - отметил он.

При этом мэр подчеркнул: он не выступает против конкретных людей, но считает, что подобные идеологии вредят украинской нации именно сейчас - во время войны.