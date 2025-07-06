ua en ru
Вс, 06 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Чавеса-младшего арестовали в США после поражения от Пола: вышел на ринг и напомнил о себе

Лос-Анджелес, Воскресенье 06 июля 2025 13:07
UA EN RU
Чавеса-младшего арестовали в США после поражения от Пола: вышел на ринг и напомнил о себе Фото: Хулио Сезар Чавес-младший (instagram.com/jcchavez115)
Автор: Андрей Костенко

Экс-чемпиона мира по боксу Хулио Сесара Чавеса-младшего, который неделю назад уступил на ринге блогеру Джейку Полу, арестовали в Лос-Анджелесе сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Формальная причина ареста

По данным американских СМИ и федеральных органов, гражданин Мексики Чавес-младший находился в США нелегально - срок его туристической визы истек еще в феврале этого года.

Впоследствии он пытался получить грин-карту на основании брака с гражданкой США. Власти сочли эту попытку мошеннической, и на спортсмена был выдан ордер на депортацию.

Связь с картелем Синалоа

Впрочем, главная причина ареста кроется в значительно более серьезных обвинениях. По информации Генеральной прокуратуры Мексики, Чавес-младший подозревается в торговле оружием, боеприпасами и взрывчаткой в интересах наркокартеля Синалоа - одного из самых опасных в мире.

По некоторым данным, спортсмен также выполнял роль "карателя", физически наказывая членов картеля, которые не выполняли приказы. В таких случаях виновных связывали и подвешивали, как боксерскую грушу, а Чавес отрабатывал на них удары.

"Это член картеля Синалоа с ордером на арест в Мексике. Его участие в торговле оружием и связи с организованной преступностью делают его реальной угрозой для безопасности", - прокомментировала арест представитель Департамента внутренней безопасности США Триша Маклафлин.

Бой с Полом вышел боком

Стоит заметить, что некогда перспективный боксер Чавес-младший получил титул чемпиона мира WBC в среднем весе. Однако его карьера постепенно скатилась вниз - из-за многочисленных допинг-скандалов, судебных исков и зависимостей.

В июне этого года он вышел на ринг против блогера и шоумена Джейка Пола, но проиграл по очкам. А через несколько дней после боя спортсмен был арестован. Есть подозрение, что именно этим громким событием он напомнил о себе правоохранительным органам США.

Ожидается, что Чавеса депортируют в Мексику, где его дело будет рассматривать суд. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум уже подтвердила, что ордер на арест действует, а дело о связях Чавеса с наркомафией открыто еще в 2019 году.

Ранее сообщили, что украинский боксер-ветеран одержал эффектную победу в США после трехлетней паузы.

Также читайте, где и когда может состояться третий бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс
Новости
Более 100 дронов, под ударом спасатели: все об обстреле Харькова, Херсона и Запорожья
Более 100 дронов, под ударом спасатели: все об обстреле Харькова, Херсона и Запорожья
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников