Чавеса-младшего арестовали в США после поражения от Пола: вышел на ринг и напомнил о себе

Экс-чемпиона мира по боксу Хулио Сесара Чавеса-младшего, который неделю назад уступил на ринге блогеру Джейку Полу , арестовали в Лос-Анджелесе сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Формальная причина ареста

По данным американских СМИ и федеральных органов, гражданин Мексики Чавес-младший находился в США нелегально - срок его туристической визы истек еще в феврале этого года.

Впоследствии он пытался получить грин-карту на основании брака с гражданкой США. Власти сочли эту попытку мошеннической, и на спортсмена был выдан ордер на депортацию.

Связь с картелем Синалоа

Впрочем, главная причина ареста кроется в значительно более серьезных обвинениях. По информации Генеральной прокуратуры Мексики, Чавес-младший подозревается в торговле оружием, боеприпасами и взрывчаткой в интересах наркокартеля Синалоа - одного из самых опасных в мире.

По некоторым данным, спортсмен также выполнял роль "карателя", физически наказывая членов картеля, которые не выполняли приказы. В таких случаях виновных связывали и подвешивали, как боксерскую грушу, а Чавес отрабатывал на них удары.

"Это член картеля Синалоа с ордером на арест в Мексике. Его участие в торговле оружием и связи с организованной преступностью делают его реальной угрозой для безопасности", - прокомментировала арест представитель Департамента внутренней безопасности США Триша Маклафлин.

Бой с Полом вышел боком

Стоит заметить, что некогда перспективный боксер Чавес-младший получил титул чемпиона мира WBC в среднем весе. Однако его карьера постепенно скатилась вниз - из-за многочисленных допинг-скандалов, судебных исков и зависимостей.

В июне этого года он вышел на ринг против блогера и шоумена Джейка Пола, но проиграл по очкам. А через несколько дней после боя спортсмен был арестован. Есть подозрение, что именно этим громким событием он напомнил о себе правоохранительным органам США.

Ожидается, что Чавеса депортируют в Мексику, где его дело будет рассматривать суд. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум уже подтвердила, что ордер на арест действует, а дело о связях Чавеса с наркомафией открыто еще в 2019 году.