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Чаус заявиляет, что его хотели убить и он сбежал, - текст судебного решения

Автор: Олег Черныш

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус заявляет, что он сбежал от своїх похитиелей, которые хотели его убить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст решения Высшего антикоррупционного суда.

Избрание меры пресечения Чаусу 4 августа происходило по просьбе его защиты в закрытом режиме, но 9 августа ВАКС опубликовал в открытом доступе процессуальные решения, касающиеся вопроса отвода судьи.

Из их текста следует, что Чауса насильно похитили и планировали убить.

"(Подозреваемый) отметил, что является потерпевшим в уголовном производстве в отношении уголовного преступления, а именно похищение с целью убийства. Отметил, что убийство не реализовали, так как он сбежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в органы Службы безопасности Украины", - говорится в тексте судебного решения.

Также Чаус утверждает, что работники НАБУ нарушили нормы Уголовного процессуального кодекса, не подав ходатайство о его задержании в Высший антикоррупционный суд, но обратившись с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста.

Такие обстоятельства он считает свидетельством предоставления указания работниками Национального антикоррупционного бюро Украины или Специализированной антикоррупционной прокуратуры "действовать определенным образом".

Адвокаты Чауса также обратили внимание суда, что истек 48-часовой срок задержания подозреваемого для возможности применения к нему меры пресечения в виде содержания под стражей. Они объяснили, что Чаус фактически был задержан 30 июля, а в суд был доставлен 4 августа.

Судья ВАКС отбросил этот аргумент, так как СБУ предоставила справку, согласно которой Чаус был не задержан, а находился в больнице и к нему применялись меры безопасности.

Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Отметим, 6 августа Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП сообщили о завершении расследования по Чаусу и показали видео следственных действий.

Как известно, НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения крупной взятки Чаусом. Взятку судья закопал на огороде в банках. Правоохранители пытались его задержать, но судья скрылся в Молдову.

В начале апреля Чауса будто бы похитили в Кишиневе. С тех пор никто не знал, где находится судья, пока его не обнаружили в селе на территории Винницкой области. После этого Чауса задержали сотрудники СБУ.

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Николай ЧаусСуд