НАБУ и САП завершили расследование по Чаусу и показали видео следственных действий
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в отношении экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. Бывшего судью подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ.
"6 августа 2021 стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Подозреваемый вызвали для допроса в НАБУ. В то же время от дачи показаний он отказался", - рассказали в бюро.
В НАБУ подчеркнули, что следствие собрало достаточно доказательств для составления обвинительного акта в отношении Чауса. Кроме того, бюро опубликовало видео со следственными действиями, которые проводили украинские правоохранители в рамках дела.
На видео, в частности, зафиксировано фрагменты, на которых Чаус договаривается о получении взятки и на которых правоохранители изымают спрятаны судьей деньги.
Напомним, на днях суд отправил Чауса под круглосуточный домашний арест по делу о получении взятки.
Как известно, НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения крупной взятки Чаусом. Взятку судья закопал на огороде в банках. Правоохранители пытались его задержать, но судья скрылся в Молдову.
В начале апреля Чауса будто бы похитили в Кишиневе. С тех пор никто не знал, где находится судья, пока его не обнаружили в селе на территории Винницкой области. После этого Чауса задержали сотрудники СБУ.