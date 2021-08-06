НАБУ и САП завершили расследование по Чаусу и показали видео следственных действий

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в отношении экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. Бывшего судью подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ .

"6 августа 2021 стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Подозреваемый вызвали для допроса в НАБУ. В то же время от дачи показаний он отказался", - рассказали в бюро.

В НАБУ подчеркнули, что следствие собрало достаточно доказательств для составления обвинительного акта в отношении Чауса. Кроме того, бюро опубликовало видео со следственными действиями, которые проводили украинские правоохранители в рамках дела.

На видео, в частности, зафиксировано фрагменты, на которых Чаус договаривается о получении взятки и на которых правоохранители изымают спрятаны судьей деньги.