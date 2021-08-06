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НАБУ и САП завершили расследование по Чаусу и показали видео следственных действий

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Украина, Пятница 06 августа 2021 18:36
НАБУ и САП завершили расследование по Чаусу и показали видео следственных действий Фото: Николай Чаус (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в отношении экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. Бывшего судью подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ.

"6 августа 2021 стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Подозреваемый вызвали для допроса в НАБУ. В то же время от дачи показаний он отказался", - рассказали в бюро.

В НАБУ подчеркнули, что следствие собрало достаточно доказательств для составления обвинительного акта в отношении Чауса. Кроме того, бюро опубликовало видео со следственными действиями, которые проводили украинские правоохранители в рамках дела.

На видео, в частности, зафиксировано фрагменты, на которых Чаус договаривается о получении взятки и на которых правоохранители изымают спрятаны судьей деньги.

Напомним, на днях суд отправил Чауса под круглосуточный домашний арест по делу о получении взятки.

Как известно, НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения крупной взятки Чаусом. Взятку судья закопал на огороде в банках. Правоохранители пытались его задержать, но судья скрылся в Молдову.

В начале апреля Чауса будто бы похитили в Кишиневе. С тех пор никто не знал, где находится судья, пока его не обнаружили в селе на территории Винницкой области. После этого Чауса задержали сотрудники СБУ.

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расследование НАБУ САП Николай Чаус
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