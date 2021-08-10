Чаус заявив, що його хотіли вбити і він втік, - текст судового рішення

Обрання запобіжного заходу Чаусу 4 серпня відбувалося на прохання його захисту в закритому режимі, але 9 серпня ВАКС опублікував у відкритому доступі процесуальні рішення, що стосуються питання відводу судді.

З їх тексту випливає, що Чауса насильно викрали і планували вбити.

"(Підозрюваний) зазначив, що є потерпілим у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, а саме викрадення з метою вбивства. Зазначив, що вбивство не реалізували, так як він втік, пройшов 50 км пішки і добровільно з'явився в органи Служби безпеки України", - йдеться в тексті судового рішення.

Також Чаус стверджує, що працівники НАБУ порушили норми Кримінального процесуального кодексу, не подавши клопотання про його затримання до Вищого антикорупційного суду, але звернувшись з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту.

Такі обставини він вважає свідченням надання вказівки працівниками Національного антикорупційного бюро України або Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "діяти певним чином".

Адвокати Чауса також звернули увагу суду, що закінчився 48-годинний термін затримання підозрюваного для можливості застосування до нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Вони пояснили, що Чаус фактично був затриманий 30 липня, а до суду був доставлений 4 серпня.

Суддя ВАКС відкинув цей аргумент, оскільки СБУ надала довідку, згідно з якою Чаус був не затриманий, а перебував у лікарні і до нього застосовувалися заходи безпеки.