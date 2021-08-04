Чаус до суда будет находиться под охраной СБУ, - адвокат

Бывший судья Николай Чаус, которого подозревают в получении взятки, будет находиться до суда под охраной Службы безопасности Украины. Об этом заявил адвокат Чауса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Николая Чауса Ростислав Кравец.

Как утверждает адвокат бывшего судьи, СБУ передала НАБУ Николая Чауса, но до суда он все еще будет находиться под охраной СБУ. "Только закончили следственные действия с Николаем Чаусом. СБУ передала НАБУ Николая Чауса. Но он продолжает находиться под защитой СБУ. До завтрашнего суда он будет помещен в ИВС СБУ и под охраной СБУ", - написал Кравец.