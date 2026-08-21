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ChatGPT отримав доступ до приватних чатів на Mac: у чому небезпека

14:17 21.08.2026 Пт
2 хв
ШІ навчили керувати додатком Messages
aimg Ольга Завада
ChatGPT отримав доступ до приватних чатів на Mac: у чому небезпека OpenAI обійшла обмеження Apple (фото: Pexels)
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OpenAI запустила новий плагін для версії ChatGPT на Mac, який дозволяє ШІ керувати застосунком Apple Messages.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Що може новий плагін для Apple Messages?

Розширення використовують за допомогою систем Codex і ChatGPT Work. Завдяки новій функції користувачі можуть доручити чат-боту

  • формувати відповіді співрозмовникам на основі попереднього листування, видаляти СМС,
  • шукати необхідні дані у глибині історії чатів.

Для роботи плагіна розробники використали актуальні системні інструменти macOS - AppleScript та елементи доступності (Accessibility).

Конфіденційність та налаштування безпеки

Оскільки Apple акцентує увагу на захисті персональних даних, надання чат-боту OpenAI доступу до приватних чатів викликало хвилю занепокоєння серед експертів із безпеки.

У відповідь на запити ЗМІ в OpenAI пояснили, як саме реалізовано захист інформації:

Плагін запускається та виконує всі операції виключно локально на комп'ютері користувача.

Застосунок не створює та не зберігає повний індекс листування людини на зовнішніх серверах.

Інтеграція працює через стандартні системні інструменти macOS, такі як AppleScript і функції доступності (Accessibility).

Читайте більше: Meta випустила ШІ-додаток Mac: що він вміє та чим небезпечний

Для активації плагіна користувачу необхідно вручну надати низку дозволів.

При першому запуску ChatGPT запитує доступ до історії повідомлень на пристрої, а також вимагає відвідати вкладку "Системні параметри" Mac для надання застосунку розширеного доступу до диска (Full Disk Access).

Окрім цього, необхідно дати дозвіл на доступ до списку контактів та засобів автоматизації.

Окремо розробники застерігають від увімкнення функції "постійного схвалення" (persistent approval) під час відправки повідомлень.

В OpenAI наголошують, що активація цього параметра позбавляє користувача останньої можливості перевірити текст перед тим, як ChatGPT надішле його співрозмовнику.

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