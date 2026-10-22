20 тисяч Optimus щотижня: Маск нарощує виробництво роботів Tesla

Tesla почала збирати людиноподібних роботів Optimus на промислових конвеєрах у Каліфорнії. Ілон Маск планує до кінця 2027 року довести виробництво до 20 тисяч роботів на тиждень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering .

Завод у Каліфорнії раніше використовувався для збирання електромобілів, однак Tesla повністю перепрофілювала ці площі під потреби робототехніки.

Актуальний випуск став першим випадком, коли підрозділ виготовляє гуманоїдів Optimus за повноцінними виробничими стандартами.

Про досягнення цього етапу компанія оголосила у звіті для акціонерів за третій квартал 2026 року.

Під час спілкування з інвесторами Маск наголосив, що масштабування виробництва відбуватиметься поступово, адже робот є абсолютно новою категорією продуктів.

Основними перепонами для швидкого виходу на промислові обсяги залишаються:

Забезпечення тривалої надійності пристрою без частих ремонтів або поломок запчастин.

Доопрацювання ПЗ для виконання незапланованих завдань.

Створення стабільного ланцюжка постачання комплектуючих під запланований обсяг у 20 тисяч одиниць щотижня.

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Обчислювальні потужності для ШІ

Спеціально для розвитку систем автономного водіння та робототехніки Tesla розширює обчислювальні ресурси. До кінця 2026 року компанія планує довести потужність своїх кластерів для навчання штучного інтелекту до 400 мегаватів.

Паралельно триває будівництво нового виробничого об'єкта в Остіні, експлуатація якого розпочнеться у 2027 році. Ці потужності необхідні для того, щоб Optimus міг швидко орієнтуватися у просторі та виконувати складні завдання в динамічному середовищі.

Дефіцит акумуляторів та фінансовий стан

Паралельно компанія вирішує проблему дефіциту батарей, який обмежує випуск транспортних засобів. Tesla розширює виробництво акумуляторних блоків у Берліні, будує завод у Техасі, а також розгортає лінію збирання LFP-елементів у Неваді.

Компанія вже відвантажила перші енергонакопичувачі Megapack на власних LFP-елементах та нарощує випуск акумуляторів формату 4680 для вантажівок Semi та пікапів Cybertruck.

Запуск виробництва Optimus відбувається на тлі застою в автомобільному бізнесі Маска.

Прибутки Tesla за третій квартал досягли 28,04 мільярда доларів США, практично не змінившись з 2025 року.

Своєю чергою, прибуток компанії впав на 43 відсотки через високі витрати на розробку робототехніки, ШІ та автономного транспорту.