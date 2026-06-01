Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

ChatGPT підключається до банківських рахунків: чи варто хвилюватися користувачам

10:46 01.06.2026 Пн
2 хв
Чат-бот тепер зможе бачити баланс рахунків та аналізувати кредитні історії
aimg Ольга Завада
Популярний ШІ став фінансовим консультантом (фото: Unsplash)

OpenAI запустила нові інструменти для структурування персональних фінансів у ChatGPT - вони дозволяють користувачам підключати банківські рахунки прямо до чат-бота. Система зможе аналізувати витрати, кредитні ліміти та заощадження та надавати індивідуальні поради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OpenAI.

Як працює фінансовий аналіз у чат-боті?

Для реалізації нової функції розробники уклали партнерську угоду з великою фінансовою мережею Plaid. Саме вона надаватиме безпечне з'єднання між штучним інтелектом та банківськими системами.

Після підключення користувачі зможуть інтегрувати свої дані з ШІ, щоб автоматично відстежувати підписки, щомісячні рахунки та загальний рух коштів. Чат-бот аналізуватиме купівельні звички та надаватиме рекомендації щодо оптимізації бюджету.

В OpenAI окремо наголошують на обмеженнях нової системи:

Тільки читання - функція має виключно ознайомчий характер (read-only);

Жодних транзакцій - чат-бот не може здійснювати перекази, оплачувати рахунки чи проводити будь-які інші операції з грошима;

Обмежений доступ - наразі сервіс працює у режимі прев'ю лише для користувачів із підпискою ChatGPT Pro у США.

Опрацювання фінансів з програмою (праворуч) і без (ліворуч) - наочний приклад (скриншот: OpenAI)

"Бачення ChatGPT полягає у тому, щоб вийти за межі відповідей на запитання й допомагати користувачам діяти для покращення свого фінансового життя. Ми працюємо над цим із надійними партнерами екосистеми, такими як Intuit", - зазначають розробники.

"Користувач може перейти від отримання рекомендації щодо [оформлення - ред.] кредитної картки до розуміння своїх шансів на схвалення й подання заявки [на кредит - ред.] або від запитання про податкові наслідки продажу акцій до отримання надійної оцінки податку та запису на консультацію з місцевим податковим експертом", - додають вони.

Безпека та приватність

Попри очевидну зручність для тих, хто не любить самостійно вести домашню бухгалтерію, реліз викликав серйозні суперечки серед експертів із кібербезпеки. Адже фінансова інформація є однією з найчутливіших категорій персональних даних.

Аналітики припускають, що чимало користувачів побояться надавати чат-боту прямий доступ до своєї банківської історії через ризики витоку інформації або використання її для навчання майбутніх моделей ШІ.

