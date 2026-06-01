ChatGPT підключається до банківських рахунків: чи варто хвилюватися користувачам

OpenAI запустила нові інструменти для структурування персональних фінансів у ChatGPT - вони дозволяють користувачам підключати банківські рахунки прямо до чат-бота. Система зможе аналізувати витрати, кредитні ліміти та заощадження та надавати індивідуальні поради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OpenAI.
Для реалізації нової функції розробники уклали партнерську угоду з великою фінансовою мережею Plaid. Саме вона надаватиме безпечне з'єднання між штучним інтелектом та банківськими системами.
Після підключення користувачі зможуть інтегрувати свої дані з ШІ, щоб автоматично відстежувати підписки, щомісячні рахунки та загальний рух коштів. Чат-бот аналізуватиме купівельні звички та надаватиме рекомендації щодо оптимізації бюджету.
В OpenAI окремо наголошують на обмеженнях нової системи:
Тільки читання - функція має виключно ознайомчий характер (read-only);
Жодних транзакцій - чат-бот не може здійснювати перекази, оплачувати рахунки чи проводити будь-які інші операції з грошима;
Обмежений доступ - наразі сервіс працює у режимі прев'ю лише для користувачів із підпискою ChatGPT Pro у США.
"Бачення ChatGPT полягає у тому, щоб вийти за межі відповідей на запитання й допомагати користувачам діяти для покращення свого фінансового життя. Ми працюємо над цим із надійними партнерами екосистеми, такими як Intuit", - зазначають розробники.
"Користувач може перейти від отримання рекомендації щодо [оформлення - ред.] кредитної картки до розуміння своїх шансів на схвалення й подання заявки [на кредит - ред.] або від запитання про податкові наслідки продажу акцій до отримання надійної оцінки податку та запису на консультацію з місцевим податковим експертом", - додають вони.
Попри очевидну зручність для тих, хто не любить самостійно вести домашню бухгалтерію, реліз викликав серйозні суперечки серед експертів із кібербезпеки. Адже фінансова інформація є однією з найчутливіших категорій персональних даних.
Аналітики припускають, що чимало користувачів побояться надавати чат-боту прямий доступ до своєї банківської історії через ризики витоку інформації або використання її для навчання майбутніх моделей ШІ.