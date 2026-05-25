OpenAI оновлює Codex: бізнес-завдання тепер можна виконувати простими промптами

12:13 25.05.2026 Пн
2 хв
ШІ-агент більше не обмежується лише написанням коду
aimg Ольга Завада
OpenAI оновлює Codex: бізнес-завдання тепер можна виконувати простими промптами Codex тепер значно спрощує робочу рутину (фото: Unsplash)
OpenAI представила розширену бібліотеку робочих процесів (workflow) для свого ШІ-агента Codex. Тепер система здатна інтегруватися з ключовими бізнес-сервісами - від таблиць Excel та презентацій PowerPoint до корпоративних месенджерів та CRM-систем.

Від класичного коду до фінансової аналітики

Новий каталог сценаріїв дозволяє делегувати Codex рутинні операції, які раніше вимагали чимало часу.

Зокрема, тепер ШІ-агент підтримує:

Фінансовий аналіз: автоматичне порівняння планових та фактичних показників із завантажених CSV-файлів та формування готових .xlsx-звітів.

Створення презентацій: інтеграція навичок Slides та Imagegen для автоматичної верстки слайдів, додавання графіки та логотипів з можливістю подальшого редагування у PowerPoint.

Управління комунікаціями: обробка даних із Zoom, Slack, Gmail та Google Docs для створення автоматичних follow-up звітів, нотаток для CRM та чернеток листів.

В OpenAI наголошують, що агент працює виключно за принципом human-in-the-loop - він не надсилає листи та не змінює записи у CRM без фінальної верифікації від користувача.

Інструменти для розробників та UI-дизайну

Окрему увагу приділено автоматизації розробки.

Використовуючи фреймворк Playwright, Codex здатен

  • відкривати застосунки у браузері,
  • порівнювати отримані інтерфейси з графічними референсами,
  • автоматично коригувати код для досягнення відповідності дизайн-системі.

Своєю чергою, система підтримує:

  • масштабне рев’ю коду (GitHub pull requests);
  • автоматизований розбір великих баз кодів;
  • створення повноцінних macOS-застосунків;
  • навігацію між вікнами через пряме керування інтерфейсом (кліки, скрол).

Як отримати доступ?

Функціонал доступний користувачам ChatGPT з підпискою рівня Plus або вище. Codex інтегрується безпосередньо у середовища розробки - VS Code, Cursor, Windsurf та JetBrains, а також підтримує роботу через CLI та спеціалізоване розширення для Chrome.

