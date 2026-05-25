OpenAI оновлює Codex: бізнес-завдання тепер можна виконувати простими промптами
OpenAI представила розширену бібліотеку робочих процесів (workflow) для свого ШІ-агента Codex. Тепер система здатна інтегруватися з ключовими бізнес-сервісами - від таблиць Excel та презентацій PowerPoint до корпоративних месенджерів та CRM-систем.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на OpenAI Developers.
Від класичного коду до фінансової аналітики
Новий каталог сценаріїв дозволяє делегувати Codex рутинні операції, які раніше вимагали чимало часу.
Зокрема, тепер ШІ-агент підтримує:
Фінансовий аналіз: автоматичне порівняння планових та фактичних показників із завантажених CSV-файлів та формування готових .xlsx-звітів.
Створення презентацій: інтеграція навичок Slides та Imagegen для автоматичної верстки слайдів, додавання графіки та логотипів з можливістю подальшого редагування у PowerPoint.
Управління комунікаціями: обробка даних із Zoom, Slack, Gmail та Google Docs для створення автоматичних follow-up звітів, нотаток для CRM та чернеток листів.
В OpenAI наголошують, що агент працює виключно за принципом human-in-the-loop - він не надсилає листи та не змінює записи у CRM без фінальної верифікації від користувача.
Інструменти для розробників та UI-дизайну
Окрему увагу приділено автоматизації розробки.
Використовуючи фреймворк Playwright, Codex здатен
- відкривати застосунки у браузері,
- порівнювати отримані інтерфейси з графічними референсами,
- автоматично коригувати код для досягнення відповідності дизайн-системі.
Своєю чергою, система підтримує:
- масштабне рев’ю коду (GitHub pull requests);
- автоматизований розбір великих баз кодів;
- створення повноцінних macOS-застосунків;
- навігацію між вікнами через пряме керування інтерфейсом (кліки, скрол).
Як отримати доступ?
Функціонал доступний користувачам ChatGPT з підпискою рівня Plus або вище. Codex інтегрується безпосередньо у середовища розробки - VS Code, Cursor, Windsurf та JetBrains, а також підтримує роботу через CLI та спеціалізоване розширення для Chrome.