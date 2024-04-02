UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ChatGPT оновив правила користування: кого торкнеться

Фото: ChatGPT оновив правила користування (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

ШІ ChatGPT оголосив про нововведення для користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OpenAI.

Компанія-розробник Open AI повідомила, що ChatGPT став доступним користувачам без реєстрації.

"Починаючи з сьогоднішнього дня (1 квітня - прим. ред), ви можете використовувати ChatGPT одразу, без необхідності реєстрації. Ми впроваджуємо це поступово, щоб зробити штучний інтелект доступним для всіх, хто цікавиться його можливостями", - написали в OpenAI.

 

Розвиток штучного інтелекту

Раніше ми повідомляли, що Google заборонила роботу з ШІ Gemini говорити про вибори в США.

Також ми повідомляли, що мільярдер та власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск подав до суду на компанію OpenAI.

До речі, ChatGPT дозволили використовувати у військових цілях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Штучний інтелект